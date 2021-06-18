Ереван, , 11:28 — REGNUM Главные оппоненты и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна не пришли на телевизионные дебаты перед внеочередными парламентскими выборами в стране. Дебаты состоялись в ночь на 18 июня в эфире Общественного телевидения Армении.

Дискуссия продлилась около 2,5 часов, помимо Пашиняна в ней участвовали бывший премьер-министр Арам Саркисян, глава партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян и лидеры ещё четырёх партий. Среди противников Пашиняна не было ни бывшего президента, лидера блока «Армения» Роберта Кочаряна, ни лидера партии «Родина» Артура Ванецяна, ни первого президента страны Левона Тер-Петросяна.

Основной темой дебатов стали недавние боевые действия в Нагорном Карабахе. Бывший премьер и лидер партии «Свобода» Грант Багратян заявил, что Пашинян ответствен за переход армянских территорий к Азербайджану и неудачи в экономической политике. Такие заявления прозвучали не только от него.

Пашинян заявил, что все подробности войны за Карабах осенью 2020 года должны быть расследованы, в том числе — его действия и действия генералов и оппозиционных политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные парламентские выборы в Армении назначены на фоне политического кризиса, они пройдут 20 июня. В выборах участвуют 26 предвыборных блоков и партий.

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