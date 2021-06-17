Ереван, , 12:37 — REGNUM Основная борьба на досрочных выборах в парламент Армении развернётся между партией и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» и предвыборным блоком экс-президента Роберта Кочаряна «Армения». На это указывают эксперты и итоги социологических опросов.

Выборы в армянский парламент пройдут в воскресенье 20 июня. В отчёте партнёра социологической службы Gallup компании MPG говорится, что партии Кочаряна и Пашиняна получат по 24% голосов избирателей.

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Третий результат предрекают блоку «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и экс-руководителя Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Всего к выборам допущены 26 блоков и партий.

Пашинян и Кочарян активнее всех ведут предвыборную кампанию. И.о. главы правительства посещает все крупнейшие населенные пункты, находясь в отпуске. Кочарян тоже объехал все большие города и населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении нет порога явки на парламентских выборах. Голосовать граждане будут на 2008 участках, всего избирателей в стране около 2,6 млн.