Москва, 18 июня, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Москве с 19 июня будет запущен эксперимент по созданию «свободных от COVID-19 зон» в столичных ресторанах и фуд-кортах. Об этом 18 июня в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов», — написал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Собянин предложил создать в заведениях общественного питания «свободные» от коронавирусной инфекции зоны, в которые будут приходить вакцинированные посетители.

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Однако, по данным рекрутингового агентства Superjob.ru, большинство москвичей (55%) не поддержали идею Собянина выделить специальные места в ресторанах для привитых от коронавируса граждан.

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