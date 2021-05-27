Москва, , 15:41 — REGNUM Большинство москвичей (55%) не поддержали идею мэра Сергея Собянина выделить специальные места в ресторанах для привитых от коронавируса граждан, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Одобрили идею градоначальника о создании мест в заведениях общественного питания, свободных от коронавирусной инфекции, лишь 20%, но у них есть вопросы к инициативе мэра.

Среди жителей Москвы, сделавших прививку от COVID-19, сторонников и противников идеи поровну — по 39%. Среди тех, кто категорически против вакцинации, 81% настроены категорично и считают, что это противозаконно.

Опрос проведен 26−27 мая 2021 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в заведениях общественного питания «свободные» от коронавирусной инфекции зоны для посетителей, сделавших прививку от COVID-19.

Читайте подробнее: Собянин предложил создать в ресторанах «свободные» от COVID-19 зоны