Москва, 18 июня, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Скрытой повесткой российско-американского саммита в Женеве для президента США Джо Байдена было желание «прощупать» российского лидера Владимира Путина на предмет возможности предотвращения сближения между Россией с Китаем. Об этом 18 июня заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия Китай

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«Еще до саммита было ясно, что скрытой повесткой переговоров для Байдена было желание «прощупать» лидера России насчет возможности предотвратить сближение России с Китаем», — написал член Совета Федерации РФ в своем телеграм-канале.

Также он указал, что «отсюда — и это предупреждение», имея в виду недавнее заявление Байдена о том, что России нужно серьезно задуматься, хочет ли она усиливать свою зависимость от Китая с учетом ожиданий Пекина на мировой арене.

При этом Пушков подчеркнул, что российские власти сами разберутся в этом вопросе и такого рода советы от американского лидера им не нужны, тем более что, по мнению российского сенатора, в устах Байдена это заявление, которое подсказано ему «американскими экспертами по России типа Макфола», вообще не работает.

«По той простой причине, что со стороны самих США мы видим лишь санкции, силовое давление, угрозы и «смену режимов» в соседних с нами странах», — добавил он.

Кроме того, российский сенатор отметил, что Вашингтон выказывает странную логику, пугая Москву «гипотетической зависимостью от Китая», не проявляющего к России враждебности, при серьезном «послужном списке враждебных действий» к нашей стране со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что во время российско-американского саммита, который состоялся в Женеве 16 июня, президент США Джо Байден напрямую бросил своему российскому коллеге Владимиру Путину вызов по целому ряду вопросов.