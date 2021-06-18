Байден открыто бросил вывоз Путину, уверены в Белом доме
Вашингтон, 18 июня, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты на российско-американском саммите в Женеве обрисовали России «ясные пределы» действий, которые считают неприемлемыми в киберпространстве. Об этом на брифинге по итогам европейского турне американского лидера Джозефа Байдена заявил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку с общей с нашими союзниками стратегией и чётко обозначили для России пределы и свои возможности на тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки (в киберпространстве) на объекты нашей критически важной инфраструктуры», — подчеркнул Салливан.
Советник опроверг обвинения в адрес Байдена в слабости и слишком дружелюбном отношении к президенту России Владимиру Путину. По словам Салливана, президент США «напрямую бросил вызов» российскому лидеру по целому ряду вопросов, связанных с правами человека.
«Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Это касается и несправедливого задержания Алексея Навального, и попыток препятствовать работе «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в РФ СМИ — иноагентом), а также подробные публичные высказывания относительно прав человека и демократии», — добавил Салливан.
Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа.
Читайте также: Байден не видит «неловкости» во встрече с Путиным, названным им «убийцей»
Политики и пользователи соцсетей во многих странах считают, что Путин был в ходе саммита в более выгодном положении, чем глава Белого дома. Так, бывший американский лидер Дональд Трамп уверен, что США от этого мероприятия не получили никакой выгоды, а вот для России саммит был успешным.
Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти обвинил Байдена в том, что тот слишком дружелюбен с Путиным. По мнению члена палаты представителей от Республиканской партии Майкла Маккола, Байден не сумел провести встречу с российским коллегой с позиции силы ввиду сделанных перед саммитом уступок.
Читатели французской газеты Le Figaro отметили, что у российского лидера, в отличие от Джозефа Байдена, есть стержень и он хорошо выглядит всегда, а не только на фоне своего американского коллеги.