Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В связи с высоким уровнем заболеваемости в Петербурге к оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется дополнительно привлечь федеральные медицинские учреждения. Об этом 17 июня сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар в Петербурге

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«Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», — говорится в сообщении ведомства.

По данным комздрава, в Петербурге сейчас развернуты 8815 коек для пациентов с ковидом и пневмонией в 11 городских, двух детских и одном федеральном медучреждении. В начале июня в городе было развернуто 6142 таких койки, но ситуация с тех пор заметно ухудшилась.

Прием больных с коронавирусом вновь начала городская Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 койкам были развернуты еще 680 инфекционных коек. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, в том числе 20 реанимационных, в городской больнице №33 в Колпино.

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Напомним, как стало известно, в Петербурге ежедневно с COVID-19 госпитализируют в больницы по 800−850 пациентов. В начале июня было примерно по 500 госпитализаций в сутки.