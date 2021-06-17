Анкара, , 14:43 — REGNUM Турция может создать в Азербайджане военную базу, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, данный вопрос не находится вне пунктов подписанного двумя странами Шушинского соглашения и возможно его дальнейшее развитие.

«Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведём мы, могут развить эту тему», — цитирует его Hurriyet.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что Турция готова восстанавливать пострадавший от войны Нагорный Карабах вместе с Азербайджаном.

Он рассказал, что проехал по Карабаху и увидел, насколько разрушен этот регион после 30 лет армяно-азербайджанского конфликта. Его нужно полностью восстановить.

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