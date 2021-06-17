Анкара, 17 июня 2021, 14:43 — REGNUM Турция может создать в Азербайджане военную базу, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, данный вопрос не находится вне пунктов подписанного двумя странами Шушинского соглашения и возможно его дальнейшее развитие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что Турция готова восстанавливать пострадавший от войны Нагорный Карабах вместе с Азербайджаном.
Он рассказал, что проехал по Карабаху и увидел, насколько разрушен этот регион после 30 лет армяно-азербайджанского конфликта. Его нужно полностью восстановить.
Читайте также: Эрдоган выступил в парламенте Азербайджана