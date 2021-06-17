Анкара, , 03:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, совершивший 16 июня официальный визит в Азербайджан, в рамках программы визита выступил с речью в национальной ассамблее Азербайджана. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Я счастлив присутствовать с вами в национальном собрании Азербайджана, страны, которая освободила Карабах. Хорошо известно, кто приобрёл за эти 30 лет, кто потерял. Материально и духовно проигравшие — это только люди, живущие в Карабахе. Им пришлось нелегко. Моих азербайджанских братьев изгнали из своих жилищ. Через 30 лет эти земли снова перешли в их владение», — заявил Эрдоган.

Он поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева «с победой и установлением мира в Нагорном Карабахе».

«Я поздравляю азербайджанский народ с достижением национального единства и единения ради победы в Карабахе. Поздравляю Вооруженные силы Азербайджана. Пусть Аллах будет милостив к героям. Выражаю соболезнования их близким», — отметил Эрдоган.