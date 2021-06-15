Ереван, , 15:18 — REGNUM Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил возможности того, что после внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 20 июня, в стране может начаться гражданская война. Он заявил об этом 15 июня в интервью РИА Новости.

«Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя», — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным начало гражданской войны в Армении после проведения внеочередных парламентских выборов.

При этом Кочарян подчеркнул, что в этом случае все будет зависеть от результатов голосования, и от того, насколько этому результату будет доверять общество в стране.

«Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать эти прогнозы», — добавил бывший армянский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян созвал своих сторонников со всей страны на общенациональный митинг и шествие в Ереване, которые состоятся 17 июня и будут приурочены к внеочередным парламентским выборам в Армении.