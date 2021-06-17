Ростов-на-Дону, 17 июня, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Низменные участки ушли под воду из-за тропического ливня, обрушившегося на Ростов-на-Дону ранним утром 17 июня. Несколько десятков спасателей ликвидируют последствия разгула стихии и предупреждают о том, что непогода в Ростовской области не сдаёт своих позиций.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Городская администрация проинформировала о затоплении проспекта Сиверса вдоль железнодорожного вокзала.

«В связи с тем, что в реке Темерник поднялся уровень воды, ливневые канализации оказались затоплены. На месте работают две поисково-спасательные группы ГО и ЧС и наряд МЧС, а также сотрудники коммунальных служб», — уточнили в мэрии.

Наряду с этим с последствиями непогоды ведут борьбу девять поисково-спасательных бригад городского управления по делам ГО и ЧС, семь бригад и шесть единиц техники департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения. В режим повышенной готовности переведены городские коммунальные службы.

61.mchs.gov.ru Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове

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Десятки спасателей откачивают дождевую воду в Ростове-на-Дону

В частности, ведутся работы по уборке упавших деревьев, очистке дождеприемников ливневых канализаций, откачке воды по проспекту Ленина и переулку Обуховскому.

«Это уже не первый раз, когда так топит. Свет вырубили раньше, чем подвалы снова топить стало. Хоть бы МЧС приехали раньше, а не тогда, когда уже всё затопило», — выразила надежду подписчица паблика «Ростов Главный».

Ливневый дождь не только подтопил низменные участки, но и размыл участок дороги в центре Ростова-на-Дону.

Подробности:В Ростове-на-Дону ливнем размыло дорогу

«Ростов поплыл. Ливнёвки не справляются, машины превратились в лодки, а пешеходы — в рыбок», — пишет телеграм-канал «Ростов №1», публикуя фотографии, снятые в период ненастья.

«Последствия непогоды на улице Текучева и в переулке Гвардейском в Ленинском районе. Обильные осадки превратили улицы в бурные горные реки», — следует из публикации телеграм-канала.

Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях вновь придумывают новые правила поведения при ливневом дожде. Стоимость такси в период непогоды выросла в два-три раза, поэтому люди предлагают достать лодки. Запастись плавсредствами стоит в любом случае, считают интернет-пользователи, так как улицы Ростова-на-Дону регулярно превращаются в реки и озёра в ненастную погоду.

«Это длится уже много лет. Любой дождь — даже непродолжительный, но интенсивный, приводит к затоплению центра и западного района Ростова. А почему? Потому что в результате бесталанного перекроения магистралей, путепроводов и точечной застройки многоэтажными домами была напрочь [уничтожена] ливневка», — высказал мнение подписчик паблика «Ростов Главный» Денис В.

Цитата из видео на YouTube Ливень в Ростове-на-Дону

«Судя по прогнозам, это только начало сегодняшнего залива», — считает ещё одна участница обсуждения.

«Вновь неожиданно пошел дождь. Ливнëвки, конечно, резко в такой пик не справятся с таким объёмом воды. Но когда их нет от слова «совсем», грустно. Но предсказуемо», — высказалась участница дискуссии.

«Доставайте лодки и [начинайте] таксовать», — предложил решить проблему Руслан П.

ИА REGNUM напоминает, что непогода продолжит бушевать в Ростовской области до конца суток 17 июня. Осадки будут сопровождать грозы, град и шквалистый ветер.

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