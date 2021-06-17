Киев, , 10:29 — REGNUM Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение о проведении досудебного спецрасследования по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила 16 июня пресс-служба суда.

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В суде отметили, что указанное решение не подлежит обжалованию, согласно 309 статье УК Украины. Януковича подозревают в нарушении части 1 статьи 109 УК Украины «Захват власти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС сняли ограничения, наложенные европейским судом на активы Януковича и его сына Александра.

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