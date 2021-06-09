Брюссель, , 13:28 — REGNUM Решение Совета Европейского союза о блокировании активов бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2019 года отменено. Такое решение принял Европейский суд юстиции общей юрисдикции. Об этом говорится в опубликованном 9 июня решении судебной инстанции.

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Ранее бывший украинский лидер подал иск против СЕ, суд этот иск удовлетворил.

«Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», — говорится в решении суда.

Отмечается, что «Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против этих лиц».

При этом, семья Януковича по настоящее время находится под санкциями, поскольку новые ограничения были внедрены в марте 2021 года.

Напомним, в феврале 2014 года Совет Европейского союза принял ограничительные меры в отношении некоторыхлиц, включая занимавшего в то время пост президента Украины Виктора Януковича и его сына, бизнесмена Александра Януковича. Эти меры, предписывающие заморозить их активы, первоначально были введены на один год. Затем Совет продлил ограничительные меры.