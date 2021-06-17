Москва, 17 июня, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства в России оказали положительное влияние на строительную отрасль в самый сложный период пандемии: предотвратили массовое банкротство застройщиков, обеспечили устойчивый спрос на строящееся жилье и сохранили темпы ввода жилья на уровне 2019 года (более 82 млн кв. метров). Об этом говорится в докладе Счётной палаты РФ, в котором дана оценка результативности выделения в 2019—2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок жилья

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Так, отмечено, что программа «простимулировала застройщиков к запуску новых проектов жилищного строительства». Объём выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг 4,3 трлн рублей (выдано 1,7 млн ипотечных кредитов), что является абсолютным рекордом за всю историю рынка ипотеки. При этом задолженность по выданным на 1 января 2021 года ипотечным кредитам составляет 9,27 трлн рублей, указано в документе.

В Счётной палате подчеркнули, что к рекордному росту ипотеки в 2020 году привело снижение ставок по рыночным ипотечным кредитам и действующие государственные льготные программы. При этом масштабная господдержка рынка ипотечного кредитования стимулировала рост спроса на жильё, что при недостаточном предложении в ряде регионов привело к росту цен.

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«По итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке поднялись на 12% по отношению к 2019 году», — указали в Счётной палате.

К примеру, в Дальневосточном федеральном округе действие сразу четырёх ипотечных программ (дальневосточной, льготной, семейной и сельской) на первичном рынке привело к росту цен на жилье на 18%, подсчитали в Счётной палате. При этом наращивание объёмов строительства жилья в ДФО за 2020 год составило только 8,3%.

В Министерстве строительства РФ пояснили, что рост цен, на который указывает Счётная палата, обусловлен не только возросшим спросом, но и увеличением себестоимости строительства, вызванным совокупностью факторов. Так, ключевая причина связана с распространением новой коронавирусной инфекции — более чем в 50 регионах в той или иной мере работы на стройплощадках приостанавливались.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле аналитики портала недвижимости «Циан» пришли к выводу о том, что программа льготной ипотеки на новостройки уже исчерпала себя более чем в трети городов России. По данным специалистов, «в девяти из 24 российских городов льготная ипотека уже не работает — экономия сошла на нет из-за роста цен в течение года». Эксперты поясняют, что выгоду от господдержки нивелировал рост цен на жильё. Так произошло, в частности, в Перми, Казани, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.