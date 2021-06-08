Москва, , 09:09 — REGNUM Решение президента о продлении льготной ипотеки в России «выстраданное, но сбалансированное», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью газете «Известия».

По его словам, сейчас идёт процесс оздоровления отрасли после введения эскроу-счетов и распространения коронавирусной инфекции.

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«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное», — сказал министр, пояснив, что оно позволит рынку выйти из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться.

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В целом, по мнению главы Минэкономразвития, ипотека в России «очень хорошо идёт», и остановка программы привела бы к провалу спроса и остановке новых проектов. Такие проекты появились в отрасли после того, как полтора года объём запуска строительства сокращался, отметил министр.