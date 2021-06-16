Душанбе, , 13:54 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в открытии медико-социального колледжа в Дангаринском районе Хатлонской области республики, сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

Колледж принимает абитуриентов по четырем направлениям: сестринское дело, фармацевтика, акушерство и стоматология. В рамках церемонии открытия Рахмон заложил камень в фундамент нового здания общежития на 320 мест.

Глава государства также принял участие в сдаче в эксплуатацию нового здания отдела охраны окружающей среды Дангаринского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия завода по производству мучных и кондитерских изделий в Ходженте.

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