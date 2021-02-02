Ходжент, Таджикистан, , 11:23 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия завода по производству мучных и кондитерских изделий в Ходженте, сообщили 2 февраля в пресс-службе главы государства.

Рахмон отправился в Согдийскую область с рабочей поездкой. Президент также посетил новое предприятие по производству маргарина и растительного масла и предприятие ООО «Худжанд-Агро» по переработке лука.

Напомним, 2 февраля Эмомали Рахмон прибыл в Ходжент с рабочей поездкой. Глава государства примет участие в открытии новых парков, производственных объектов и встретится с жителями региона.