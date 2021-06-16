Берн, , 10:32 — REGNUM В Кремле обратили внимание на заявление президента США Джо Байдена о членстве Украины в НАТО. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал заявление Байдена о гипотетической возможности членства Украины в НАТО. «Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме», — сказал Песков.

По его словам, при необходимости президент России Владимир Путин на предстоящем саммите четко обозначит позицию Москвы по этому вопросу. «Путин всегда четок в изложении «красных линий», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Джо Байден заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО зависит от Киева, в том числе от решения проблемы коррупции.

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