Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Властям Украины необходимо «сделать больше» в плане реформ для членства в Североатлантическом альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше», — цитирует его Defence News.

Для предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО необходимо согласие всех 30 стран-членов альянса. При этом предоставление Киева ПДЧ не было основное темой состоявшегося ранее саммита НАТО, добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, представители стран-членов НАТО и руководства альянса поддерживают стремление Украины к «членству», но не спешат давать его Киеву, предпочитая использовать Украину для удовлетворения своих нужд без обязательств со своей стороны.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО зависит от Киева, в частности правительство страны должно решить проблему коррупции.

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