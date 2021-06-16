Вашингтон, , 10:12 — REGNUM НАТО ведет переговоры о подготовке сил безопасности Афганистана на территории нескольких государств. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на интернет-брифинге для вашингтонской группы военных обозревателей.

По его словам, НАТО рассматривает несколько конкретных государств. «Я опасаюсь называть потенциальные страны до того, как все будет окончательно решено», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что союзники по Североатлантическому альянсу готовы предоставить финансирование для работы международного аэропорта Кабула. Кроме того, в НАТО обсуждают обеспечение безопасности аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года президент США Джо Байден заявил о выводе войск из Афганистана. Операцию планируется завершить к 11 сентября 2021 года.

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