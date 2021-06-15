Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Большинство стран-членов Североатлантического альянса не выражали несогласия с выводом военных контингентов из Афганистана. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на представителя администрации высокого ранга.

Представитель администрации Белого дома в ходе телефонного брифинга пояснил, что в ходе заседания в рамках саммита НАТО в Брюсселе слышал выступления представителей стран, вносящих весомый вклад в плане присутствия военнослужащих в Афганистане. Практически все участники заседания в итоге согласились с решением о выводе военного контингента из Афганистана в этом году.

Чиновник уточнил, что основное внимание было сосредоточено на оказании поддержки афганским силам безопасности, правительству и мирным гражданам страны.

Напомним, решение о выводе войск из Афганистана было объявлено президентом США Джозефом Байденом в апреле текущего года. Планируется, что операция по выводу американских военнослужащих будет завершена к 11 сентября 2021 года. Минобороны США в начале июня заявило о выводе из Афганистана более 50% личного состава и боевой техники США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США сохранят своё присутствие в Афганистане даже после вывода своих войск из этой страны.

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