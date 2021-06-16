Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Ведущим мировым державам, включая Россию, Китай, США, нужны режимы контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group).

Он отметил, что альянс приветствует продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако контроль над новыми вооружениями необходим после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», — заявил Столтенберг.

Он призвал к началу рассмотрения вопроса о том, как именно контролировать вооружения с новыми разрушительными технологиями. В числе таковых гиперзвуковые вооружения, искусственный интеллект, автономные системы.

Это открывает новую главу в сфере контроля над вооружениями, добавил генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России отметили, что НАТО обязательно нужен образ «большого противника».

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