Москва, , 15:47 — REGNUM Североатлантический альянс не может существовать без образа «большого противника», заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Саммит в Брюсселе вновь проявил генетический код НАТО: альянс не может существовать без большого противника», — цитирует его ТАСС.

При этом теперь к российской угрозе добавлен «китайский вызов», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит с участием представителей государств, входящих в НАТО, проходил 14 июня. Лидеров стран, которые не входят в альянс, в этот раз не пригласили.

Перед началом саммита альянса в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры стран — участниц Североатлантического альянса смогут в ходе саммита договориться о необходимости увеличить оборонные расходы для укрепления коллективной безопасности.

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