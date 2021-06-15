Берлин, , 11:26 — REGNUM Возможность введения новых санкций США против газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») не исключил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его слова 15 июня приводит агентство Bloomberg.

«Я бы не сказал, что (новых санкций) больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении «Северного потока — 2», — заявил глава МИД ФРГ.

В то же время, он указал, что прошедшие в течение последних недель обсуждения этого вопроса дают основания надеяться на его разрешение в течение ближайших месяцев.

«Таким образом, эта тема («СП-2») не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США», — заключил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что требование Киевом доли в операторе строительства газопровода «СП-2» говорит о паразитическом характере «новой» Украины.