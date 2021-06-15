Приштина, , 23:46 — REGNUM Глава оппозиционного Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 15 июня раскритиковал подход премьер-министра Косово Альбина Курти к диалогу с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, подход Курти к диалогу не принесет результатов и опасен для Косово.

Рамуш Харадинай «Удивительно, что его приоритетом не является признание Косово. Видите ли, его первым приоритетом стало превращение ЦЕФТА в СЕФТА. Смешно. Также как и второй приоритет, мирное соглашение между странами, а также подход к проблеме пропавших без вести. Единственный результат, который нужен Косово в этом диалоге — это взаимное признание. Признание подразумевает и мир, и продвинутый экономический статус, и открывает тропинки к раскрытию судьбы пропавших».

С приоритетам Косово в диалоге с Сербией вы можете ознакомиться по ссылке: Премьер-министр Косово сделал четыре предложения Сербии: три отвергнуты

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