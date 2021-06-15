Приштина, 15 июня 2021, 23:46 — REGNUM Глава оппозиционного Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 15 июня раскритиковал подход премьер-министра Косово Альбина Курти к диалогу с Сербией.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, подход Курти к диалогу не принесет результатов и опасен для Косово.
С приоритетам Косово в диалоге с Сербией вы можете ознакомиться по ссылке: Премьер-министр Косово сделал четыре предложения Сербии: три отвергнуты
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