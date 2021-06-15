Брюссель, , 21:32 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 июня рассказал журналистам о четырех предложениях, представленных им президенту Сербии Александру Вучичу в ходе встречи в Брюсселе.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит эти четыре предложения:

Преобразование ЦЕФТА (Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе) в СЕФТА (Соглашение о свободной торговле в Юго-Восточной Европе) по модели соглашения между подписантами Европейского соглашения о свободной торговле и членами Европейской экономической зоны — то есть соглашения, регулирующего отношения Лихтенштейна, Норвегии и Исландии с ЕС. Немедленное подписание Косово и Сербией соглашения о ненападении. Взаимное признание между Сербией и Косово, полная взаимность в отношении. Сербы получают право на создание Национального совета, подобного тем, которые сформировали в Сербии албанцы и бошняки. Удаление с постов председателя комиссии по пропавшим без вести лицам правительства Сербии Велько Одаловича и Зорана Анджелковича с занимаемых постов. В годы Косовоской войны Одалович возглавлял Косово и Метохию, Анджелкович занимал пост главы исполнительного совета.

По словам Курти, Вучич ответил отказом на последние три предложения, а на первое ответа не дал.

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