Брюссель, , 12:03 — REGNUM Уверенность в том, что лидеры стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) смогут в ходе саммита договориться о необходимости увеличить оборонные расходы для укрепления коллективной безопасности, выразил 14 июня перед началом саммита альянса в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Союзники сегодня определят масштабную повестку для НАТО, мы будем делать больше для укрепления коллективной обороны, устойчивости, развития технологий и активизации работы с партнерами, такими как Евросоюз», — заявил он журналистам американского телеканала CNBC.

Также генсек НАТО уточнил, что для этого странам альянса нужно обеспечить ресурсы и увеличивать национальные военные бюджеты.

«Уверен, что лидеры договорятся об увеличении совместных инвестиций НАТО, которые помогут обеспечить ресурсами нашу масштабную программу. Это касается военного, гражданского бюджетов, а также совместных инвестиций», — добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует принять меры в ответ на предполагаемое наращивание Россией военного потенциала.