Выборг, Ленинградская область, , 13:37 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы Выборгского района Ленинградской области, вместо скончавшегося от COVID-19 Ильдара Гилязова, назначен первый заместитель главы районной администрации Валерий Савинов. Об этом 15 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Выборг Владислав Краев © ИА REGNUM

Напомним, утром 12 июня 56-летний Гилязов скончался в Ленинградской областной клинической больнице после тяжелого течения коронавирусной инфекции и сопутствующих осложнений. На посту главы Выборгского района он находился с ноября 2020 года, до этого был депутатом Заксобрания Ленобласти.

«Выборы нового главы будут проходить в соответствии с законодательством. Когда — пока неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

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