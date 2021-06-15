Москва, , 13:32 — REGNUM Иностранцы и лица без гражданства смогут до 30 сентября находиться в России без применения к ним санкций. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого опубликован 15 июня на сайте Кремля.

В документе говорится, что до 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, не принимаются решения о принудительном выдворении за пределы страны или о депортации или передаче другому государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.

Также власти РФ не будут запрещать таким людям въезд в страну, не будут объявлять им о нежелательности присутствия в стране или о сокращении срока временного пребывания здесь.

Под эти послабления как и ранее не попадут иностранцы, которые освободились из мест лишения свободы или представляют угрозу нацбезопасности России. Как сообщало ИА REGNUM, прежняя подобная норма действовала до 15 июня.

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