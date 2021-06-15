Москва, , 12:58 — REGNUM Госдума во втором и сразу в третьем чтении приняла закон о дактилоскопировании мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Речь идет о мигрантах, пребывающих в Россию без визы.

Законом предусматривается обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию.

Им выдаются соответствующие документы в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца.

Порядок проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования устанавливается МВД России.

Кроме того, предусматривается обязательное представление документов, прохождение медицинского освидетельствования, подтверждающих наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Порядок проведения медицинского освидетельствования, а также формы бланков и сроки действия медицинских документов, выдаваемых по результатам химико-токсикологических исследований и медицинских освидетельствований, устанавливаются Минздравом.

Исключение делается для граждан Белоруссии.

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