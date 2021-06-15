Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Авианосная ударная группа во главе с авианосцем США «Рональд Рейган» 14 июня вошла в Южно-Китайское море. Об этом сообщает пресс-служба 7-го флота США.

«Авианосная ударная группа «Рональда Рейгана» впервые действует в Южно-Китайском море в период своего развертывания в 2021 году», — говорится в сообщении.

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Во флоте заявили, что американские военные в Южно-Китайском море проводят операции по обеспечению безопасности, в том числе осуществляют полёты с использованием самолётов и вертолётов, а также морские ударные учения и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений.

«Ударная группа привержена соблюдению соглашений США о безопасности с региональными союзниками и партнерами, — отмечено в сообщении. — Сохранение свободы мореплавания в Южно-Китайском море имеет важнейшее значение».

Добавим, что в состав ударной группы кроме авианосца USS Ronald Reagan входят управляемый самолёт класса Ticonderoga, ракетный крейсер USS Shiloh и эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Halsey.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае источник в Пентагоне сообщил о планах США отправить на Ближний Восток авианосец «Рональд Рейган» для поддержки вывода американских войск из Афганистана. Возможно, авианосец будет находиться на новом месте до четырёх месяцев, то есть до сентября 2021 года.

На данный момент судно находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе в порте дислокации в японской Йокосуке. Передислокация запланирована на лето.