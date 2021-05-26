Вашингтон, , 20:52 — REGNUM США планируют отправить на Ближний Восток авианосец «Рональд Рейган» для поддержки вывода американских войск из Афганистана, сообщает 26 мая Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

На данный момент судно находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе в порте дислокации в японской Йокосуке. Передислокация запланирована на лето.

Отмечается, что «Рональд Рейган», возможно, будет находиться на новом месте до четырех месяцев, то есть до сентября. Президент США Джо Байден пообещал вывести войска из Афганистана к 11 сентября.

Издание добавляет, что находящийся в данный момент на Ближнем Востоке американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» должен отправиться в порт приписки Норфолк.

ИА REGNUM напоминает, в начале мая два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н Stratofortress прибыли в Катар, в результате чего их общее количество на данной территории достигло шести. Это объясняется намерением прикрыть вывод американских военных из Афганистана. С этой же целью в конце апреля в Афганистан были отправлены реактивные системы залпового огня HIMARS.