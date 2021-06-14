Брюссель, , 21:51 — REGNUM Значимость НАТО возрастает на фоне вызовов глобальной безопасности. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе.

«На сегодняшний день блок НАТО играет важную роль в вопросе обеспечения стабильности на международном уровне, — сказал Эрдоган. — Ответственность альянса как определяющего фактора безопасности возрастает».

По его словам, странам НАТО нужно «не избегать ответственности, а вносить вклад в достижение общих целей».

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Джо Байден провели на полях саммита НАТО в Брюсселе переговоры.

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