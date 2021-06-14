Брюссель, 14 июня 2021, 20:54 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Джо Байден провели переговоры на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает 14 июня Anadolu Ajans.
Журналисты отмечают, что встреча лидеров двух стран в узком и расширенном форматах продолжалась около полутора часов.
Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели переговоры в Брюсселе 14 июня.
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