Брюссель, , 19:11 — REGNUM В Брюсселе на полях саммита глав государств и правительств стран-НАТО провели переговоры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Anadolu Ajansı.

Журналисты отмечают, что встреча представителей двух стран длилась один час и прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса в закрытом для прессы режиме.

О чем именно говорили Эрдоган и Мицотакис не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель прошли в Брюсселе 14 июня.

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