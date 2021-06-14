Москва, , 19:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC попросил журналиста Кира Симмонса не «затыкать ему рот».

Во время интервью разговор коснулся темы присвоения статуса иноагентов некоторым представителям российской оппозиции.

Однако Путин напомнил, что закон об иноагентах был принят в США в 1930-е годы. В ходе ответа журналист стал перебивать Путина.

«Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно, — сказал глава государства журналисту. — Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин отвечает «терпеливо и исчерпывающе» на вопросы американских журналистов.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер не раз давал американским журналистам интервью за все эти годы.

Читайте также: Путин призвал США не волноваться из-за проводимых в России военных учений