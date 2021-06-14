Москва, , 19:09 — REGNUM Соединенным Штатам не следует волноваться по поводу военных учений, проводимых Россией на своей территории. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что Россия проводила плановые учения на своей территории не только на юге, но и на Дальнем Востоке, на севере и в Арктике.

В это же время США проводили учения на Аляске, они проходили в непосредственной близости от российской границы, однако «в России на это внимания не обратили», добавил Путин.

«Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?» — задался вопросом российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что ничего не рухнет в России в одночасье, когда в стране сменится президент. Российский лидер также выразил готовность сделать все, чтобы поддержать преемника на своем посту, независимо от его личных отношений, при условии, что этот человек будет всецело предан России.

Он также подчеркнул, что для него не существует более значимой задачи, чем укрепление страны, а его судьба неразрывно связана с судьбой России.

Читайте также: Путин: вмешательство США в дела других стран остановить уже невозможно