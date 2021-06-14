Брюссель, , 19:36 — REGNUM За военными учениями «Запад-2021», которые проведут Россия и Белоруссия, намерены следить страны НАТО. Об этом говорится в обнародованном 14 июня итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса.

«Мы (страны НАТО — прим. ИА REGNUM) будем следить за масштабами и результатами учений «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военный блок также призывает РФ и Белоруссию действовать прозрачным и предсказуемым образом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 по 16 сентября на полигонах России и Белоруссии пройдут учения «Запад-2021».

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