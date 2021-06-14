Москва, , 17:56 — REGNUM Вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела других государств приобрело такой размах, что их уже не остановить. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент России Владимир Путин.

«Мне так представляется, что правительство США все равно будет вмешиваться во внутриполитические процессы в других странах, вряд ли этот процесс можно остановить, уж очень он большой оборот набрал», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что ничего не рухнет в России в одночасье, когда в стране сменится президент. Российский лидер также выразил готовность сделать все, чтобы поддержать преемника на своем посту, независимо от его личных отношений, при условии, что этот человек будет всецело предан России.

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