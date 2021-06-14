Тегеран, 14 июня 2021, 18:40 — REGNUM Власти Ирана в любой момент способны увеличить степень обогащения урана свыше 63%, заявил 14 июня президент страны Хасан Рухани.
При этом он уточнил, что обогащение «осуществляется для нужд страны в сфере медицины, энергетической отрасли и для других секторов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что мировое сообщество заинтересовано в возвращении СВПД. По его мнению, возвращение к ядерной сделке поможет вернуть программу по обогащению урана в Иране под контроль МАГАТЭ.
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