Москва, 14 июня 2021, 18:25 — REGNUM Россия выступает категорически против милитаризации космического пространства, заявил в интервью американскому телеканалу NBC президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия готова сотрудничать со многими странами мира в космосе.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Китай поддержал инициативу президента России Владимира Путина о заключении на международном уровне соглашения о запрете размещения вооружений в космосе.
Как подчеркнул тогда официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, «Китай и Россия вместе выступают за мирное использование космического пространства и продвигают идею о предотвращении размещения вооружений в космосе и гонки вооружений в этой сфере».
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