Москва, , 18:25 — REGNUM Россия выступает категорически против милитаризации космического пространства, заявил в интервью американскому телеканалу NBC президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова сотрудничать со многими странами мира в космосе.

«Но, наверное, всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Китай поддержал инициативу президента России Владимира Путина о заключении на международном уровне соглашения о запрете размещения вооружений в космосе.

Как подчеркнул тогда официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, «Китай и Россия вместе выступают за мирное использование космического пространства и продвигают идею о предотвращении размещения вооружений в космосе и гонки вооружений в этой сфере».

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