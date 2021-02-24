Женева, Швейцария, , 13:36 — REGNUM В настоящее время угроза гонки вооружений в космосе увеличивается, при этом еще есть шанс выработать меры, которые будут способны ее предотвратить. Об этом 24 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Конференции по разоружению в Женеве.

«Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений», — сказал он.

«Еще имеется шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве», — также добавил Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что представленный на конференции российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов может стать хорошей основой для такого рода действий.

Вместе с тем, он напомнил, что Россия остается приверженной обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась с призывом к администрации нового президента США Джо Байдена об активизации усилий по ядерной сделке с Ираном.