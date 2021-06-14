Москва, , 16:39 — REGNUM Североатлантический альянс провозгласил киберпространство боевым пространством, Россию не может это не беспокоить. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласило киберпространство боевым пространством, — сказал глава государства. — Это значит, что они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить».

Российского лидера спросили, боится ли он, что разведка США может быть «глубоко внедрена в российские сети» и может нанести стране большой ущерб.

«Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно», — ответил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин в интервью NBC заявил, что американская сторона отказывалась от совместной работы с Россией в вопросах кибербезопасности, в свою очередь, российская сторона готова к такому сотрудничеству.

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