Москва, , 14:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин может рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США. Об этом сам Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Журналист спросил Путина, готов ли он рассматривать возможность обмена заключенными между Россией и США.

«Да, конечно», — ответил Владимир Путин.

Тогда журналист спросил Путина, не желает ли он освободить граждан США, которые находятся в местах лишения свободы в России, в частности, Тревора Рида и Пола Уилана. Российский лидер ответил, что в России действительно есть граждане США, которые находятся в тюрьме, но в американских тюрьмах гораздо больше граждан России.

«Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — сказал Путин.

Напомним, что 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» состоятся переговоры Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. Обмен заключенными — одна из возможных тем на переговорах, однако не первостепенная.