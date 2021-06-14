Брюссель, , 16:02 — REGNUM В Брюсселе на полях саммита НАТО прошли переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Anadolu Ajansı.

Журналисты отмечают, что встреча представителей двух стран длилась 30 минут и прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса в закрытом для СМИ режиме.

Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл 13 июня в Брюссель для участия в саммите НАТО.

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