Брюссель, , 21:50 — REGNUM 13 июня в Брюссель для участия в саммите НАТО прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Журналисты отмечают, что постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк, постоянный представитель Турции при Европейском союзе Мехмет Кемаль Бозай, посол Турции в Брюсселе Хасан Улусой и другие официальные лица встречали главу турецкого государства в брюссельском аэропорту «Мельсбрук».

Отмечается, что вместе с Эрдоганом в Брюссель прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь партии Справедливости и развития (ПСР) Омер Челик и др.

Напомним, 14 июня в столице Бельгии состоится встреча на высшем уровне стран-членов НАТО.

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