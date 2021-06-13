Стамбул, Турция, , 16:00 — REGNUM 13 июня в Брюссель прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который примет участие в саммите НАТО. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Самолет, на борту которого находится глава турецкого государства, вылетел из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в 15:00 по местному времени (совпадает с московским).

Отмечается, что Эрдогана сопровождают супруга Эмине, пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны страны Хулуси Акар, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь партии Справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США уверены в единстве НАТО и считают Евросоюзом стержнем, на который может опираться военный блок.

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