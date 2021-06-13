Лондон, , 17:48 — REGNUM Действующий глава Белого дома США Джо Байден отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о том, что до низшей точки опустились отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Он (президент России Владимир Путин — прим. ИА REGNUM) прав», — сказал 13 июня Байден на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи.

По его словам, отношения между РФ и США действительно достигли «низшей точки».

При этом Байден добавил, что к конфликту с РФ США не стремятся, однако дальнейшее состояние отношений будет зависеть от Москвы.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения за последние несколько лет достигли низшей точки.

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