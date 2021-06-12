Москва, , 08:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, которое транслировали в ночь на 12 июня.

«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что заметное ухудшение российско-американских отношений началось в 2014 году после того, как Запад инспирировал на Украине государственный переворот, Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер едет на встречу с президентом США Джозефом Байденом в Швейцарию 16 июня именно потому, что отношения двух стран стали очень плохими.