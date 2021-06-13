Санкт-Петербург, 13 июня, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемической ситуации по ковиду в Петербурге будут введены новые ограничения. Об этом сообщили 13 июня в Смольном по итогам встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой. Александр Беглов отметил, что эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается, а число заболевших растёт.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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В свою очередь Наталия Башкетова рассказала губернатору, что в учреждениях общественного питания зафиксированы многочисленные нарушения. Также ослаблен контроль за посетителями в зонах массовых просмотров матчей чемпионата Европы по футболу.

«К сожалению, на первых массовых мероприятиях, связанных с ЕВРО-2020, обнаружилось значительное число участников, пренебрегающих требованиями эпидемической безопасности», — подтвердил Александр Беглов.

«Все, кто отказывается от использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, ставит под угрозу собственное здоровье, а также здоровье окружающих и репутацию Санкт-Петербурга», — подчеркнул губернатор.

Беглов признал, что ограничение численности зрителей матчей «не даст задуманного результата, если использовать защитные маски только на входе, и пренебрегать ими во время мероприятия».

Кроме того, предупредил губернатор правительство Санкт-Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, «вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке».

Александр Беглов поручил усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового пребывания граждан.

«Сегодня нам необходима «нулевая толерантность» к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу», — заявил градоначальник.